Забытая звезда:
куда исчезла телеведущая Ольга Шелест
«Я постоянно боялась за свою жизнь»:
певица с эфиопскими корнями Лида Лему о творчестве и поиске отца
В квартиру умершего брата Геннадия Хазанова заселилась неизвестная женщина
«Я плохая крестная мать»: Лолита рассказала о дружбе с Татьяной Овсиенко
Певец Боб Франке попал под мотоцикл и умер от сердечного приступа в 78 лет
Предсказание дня
Новости
На 90-м году жизни умерла Барбара Гипс, автор слогана «В космосе никто не услышит твой крик» к фильму «Чужой»
18:58
«Я с первого дня говорил, и это подтвердилось»: криминалист прокомментировал слова Бельской об убийстве Тархова
18:49
Самойлова после развода с Джиганом похвасталась сотнями цветов от незнакомца
18:40
«Большое горе»: Жигунов объяснил, почему не приехал на фестиваль в Севастополе
18:24
Омбудсмен Чечни сделал заявление о погибшей в Армении Айшат Баймурадовой
18:19
В Подмосковье женщина родила 13-го ребенка с разницей со старшим в 25 лет
18:07
Истории людей
«Я исследовал 10 000 трупов»:
судмедэксперт Виктор Козылбаев об опасности работы и запретах в профессии
«Во время обработки они ползают по тебе»:
дезинсектор со стажем рассказал о трудностях и тонкостях профессии
Найти свет и красоту в кромешной тьме:
как незрячая россиянка учится в школе моделей
Разбираемся вместе
Забытая звезда: куда исчезла телеведущая Ольга Шелест
Вчера в 12:00
От Аллы Пугачевой до американской мечты: жизненный путь звезды 80-х Алексея Глызина
13 октября, 12:00
Страшная утрата, создание хора и проблемы со здоровьем: как живет Михаил Турецкий
01 октября, 12:00
От звезды до отшельницы: куда пропала популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая
26 сентября, 12:00
Кирпич от дома Крида и расческа Бузовой: какие личные вещи звезд россияне продают в Интернете
25 сентября, 11:00
Российские карточки и сотрудники Meta*: кто и зачем взламывает аккаунты звезд в соцсетях
12 сентября, 10:30
Наша экспертиза
«Я с первого дня говорил, и это подтвердилось»: криминалист прокомментировал слова Бельской об убийстве Тархова
Адвокат Жорин объяснил, сможет ли полиция найти взломавших аккаунт Ольги Бузовой
Сколько стоит съемочный день актрисы Натальи Бочкаревой, оплачивающей обучение дочери за 500 тысяч рублей
От первого лица
«Я постоянно боялась за свою жизнь»:
певица с эфиопскими корнями Лида Лему о творчестве и поиске отца
«Просто знаю, что я лучший актер страны»:
Михаил Евланов о роли Пушкина, работе с Бондарчуком и Ефремове
RIP
Певец Боб Франке попал под мотоцикл и умер от сердечного приступа в 78 лет
19:00
На 90-м году жизни умерла Барбара Гипс, автор слогана «В космосе никто не услышит твой крик» к фильму «Чужой»
18:58
В возрасте 75 лет умерла второй режиссер фильма «Чучело» Наталья Овчинникова
17:21
Внезапно скончался чешский рок-музыкант, барабанщик Павел Скала
17:17
О смерти певца Эрика Рико, работавшего с Тупаком, сообщили спустя четыре месяца
17:17
Умер автор хита Never My Love Дик Аддриси
16:29
Умер в 66 лет актер из сериалов «Глухарь» и «След» Анатолий Паников
16:09
Умер один из создателей Dead or Alive, известный разработчик компьютерных игр Томонобу Итагаки
12:44
Умер в возрасте 85 лет ослепший после болезни актер Абделькадер Мутаа
12:43
Ушел из жизни в возрасте 80 лет греческий композитор Дионисис Саввопулос
12:27
