Условия рассылок определяют условия, на которых Компания предоставляет Сервис, позволяющий Пользователям получать Сообщения.
Термины
Компания
— юридическое лицо, предоставляющее Пользователям Сервис. Наименование Компании размещено на Ресурсе.
Сообщения
— информационные сообщения, в том числе новостного, рекламного или иного характера, связанные с Ресурсом и/или тематикой Ресурса, а также с товарами/услугами Компании и/или ее партнеров.
Подписка на рассылку
— действия Пользователя при использовании Сервиса, направленные на систематическое получение Сообщений от Компании, в том числе внесение Пользователем контактных данных в соответствующую форму.
Действие условий
Условия рассылок (Условия) являются частью Условий использования. Условия заключаются в соответствии с нормами законодательства РФ, регулирующими принятие публичной оферты конклюдентными действиями. Подписка на рассылку означает полный и безоговорочный акцепт Условий Пользователем. В случае несогласия Пользователя с каким-либо из положений Условий, Пользователь обязан воздержаться от Подписки на рассылку.
Отношения Пользователя и Компании, возникающие в связи с Подпиской на рассылку, регулируются законодательством РФ.
Условия могут быть изменены Компанией в одностороннем внесудебном порядке. Измененные Условия размещаются на Ресурсе. Продолжая получать Сообщения после изменения Условий, Пользователь принимает Условия полностью и безоговорочно в измененном виде.
Условия рассылки сообщений
Принимая Условия, Пользователь дает согласие Компании на получение Сообщений от Компании по адресу электронной почты, указанному Пользователем при Подписке на рассылку. Пользователь осознает и соглашается, что Сообщения могут содержать рекламу. Пользователь вправе в любое время отказаться от получения Сообщений путем перехода по соответствующей гиперссылке, содержащейся в Сообщении.
Для осуществления рассылки Компании необходима обработка адреса электронной почты Пользователя. Компания осуществляет указанную обработку в соответствии с Политикой конфиденциальности Компании.
Принимая Условия, Пользователь дает согласие Компании на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) предоставленных персональных данных для получения Пользователем сообщений и продвижения Ресурсов, продуктов и/или услуг Компании и ее партнеров. Данное согласие действует с момента предоставления данных Пользователем и до достижения цели их обработки и может быть отозвано путем направления Компании письменного заявления.
Пользователь гарантирует Компании, что Подписка на рассылку осуществляется непосредственно Пользователем, а также, что адрес электронной почты, указанный Пользователем при Подписке на рассылку, является корректным и принадлежит Пользователю. Ответственность за правомерность предоставления данных при Подписке на рассылку и их достоверность несет исключительно Пользователь.
Редакция от 6 декабря 2024