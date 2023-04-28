Passion.ru – один из первых женских онлайн-журналов в России. Работает ежедневно с 1999 года.

Но время идет, и все меняется. Теперь мы «Страсти» – сайт, где каждый найдет что-то интересное для себя.

Эмоционально и нескучно о повестке дня: оперативно, проверено. Здесь вы найдете истории звезд и простых людей. Нас цитируют знаменитости и знают все, потому что «Страсти» – это новости, которые заводят.