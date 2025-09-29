Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
«В 90-е, когда я работал в театре, было очень сложно выживать»:
Сергей Степин о сериале «Одни дома», ИИ и блогерах в кино
От звезды до отшельницы:
куда пропала популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая
Вышел на улицу с табличками: Сарик Андреасян оригинально поздравил Лизу Моряк с 30-летием
«Есть определенные лица, которые за ней стоят»: что известно о возвращении Насти Ивлеевой после «отмены»
Хулиган продолжает спокойно посещать школу: восьмиклассник-боксер сломал носы двум одноклассницам
Предсказание дня
Новости
«Ни для кого ничего не изменилось»: будет ли Роман Товстик содержать детей после развода с Еленой
12:59
Ресторан певицы Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты
12:52
«Я не кричала»: 19-летняя Екатерина Бурнашкина впервые рассказала, как родила в туалете в аэропорту Турции
12:42
«Жутковато»: как выглядит Рита Дакота после пластической операции за 1,7 млн рублей
12:29
Прожил больше века: создатель «Динамо» и пионер этноджаза в Сербии Воислав Симич ушел из жизни
12:29
«У меня осталось мало времени»: голливудская актриса Мишель Пфайффер впервые стала бабушкой
12:14
Все новости
Популярное
Сегодня
За неделю
1
Дегустации, фестивали и места для отдыха душой: чем Абрау-Дюрсо готово удивлять туристов
2
«„Мы“ — это те, кто с песнями, или те, кто защищает страну?»: Виталий Бородин высмеял SHAMAN с новой партией
3
Еле держалась на ногах: убитая горем Маргарита Симоньян разрыдалась на прощании с Тиграном Кеосаяном
4
В возрасте 49 лет умер актер, участник команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов
5
«Мы снова в деле»: Алена Хмельницкая впервые после смерти бывшего мужа Тиграна Кеосаяна вышла на сцену
6
Угостили жителей Коломны чаем: Shaman и Екатерина Мизулина запустили партию «Мы»
7
Названа причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Иовлева
8
«Мы с тобой влюбились друг в друга»: Маргарита Симоньян обратилась к Тиграну Кеосаяну на церемонии прощания
9
«Это что-то новенькое»: Андрей Малахов об исчезновении его фамилии из дела о теракте в «Крокусе»
Истории людей
Найти свет и красоту в кромешной тьме:
как незрячая россиянка учится в школе моделей
«Тупость не имеет гендера»:
блогер Эрнест Тарасов о скандальном разводе, миллионах за рекламу и глупости в Сети
«К деньгам нельзя относиться несерьезно»:
интервью с автором песен для российской эстрады Ибрагимом Аушевым
Разбираемся вместе
От звезды до отшельницы: куда пропала популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая
26 сентября, 12:00
Кирпич от дома Крида и расческа Бузовой: какие личные вещи звезд россияне продают в Интернете
25 сентября, 11:00
Российские карточки и сотрудники Meta*: кто и зачем взламывает аккаунты звезд в соцсетях
12 сентября, 10:30
«Не смогли, не договорились, не совпали»: как живет Юлия Пересильд после расставания с Михаилом Тройником
05 сентября, 12:19
Кровавое дело: как москвичка устроила нелегальный бизнес на донорстве котов
02 сентября, 17:00
«Говорили: „Нам будет стыдно за тебя“»: как устроено суррогатное материнство в России
27 августа, 12:04
Наша экспертиза
«Есть определенные лица, которые за ней стоят»: что известно о возвращении Насти Ивлеевой после «отмены»
Читать статью
Юрист назвала ложным утверждение службы поддержки, что в РФ разрешается продавать зараженную анизакидами рыбу
Читать статью
Восстановившийся после ожога Филипп Киркоров вернулся к корпоративам и поднял гонорар за новогодние концерты
Читать статью
От первого лица
«В 90-е, когда я работал в театре, было очень сложно выживать»:
Сергей Степин о сериале «Одни дома», ИИ и блогерах в кино
«Откроется больше возможностей по ролям»:
Леон Кемстач рассказал о кино, музыке и приближении совершеннолетия
RIP
Прожил больше века: создатель «Динамо» и пионер этноджаза в Сербии Воислав Симич ушел из жизни
12:29
Китайский блогер Тан Фэйцзи трагически погиб в прямом эфире в возрасте 55 лет
11:44
В возрасте 49 лет умер актер, участник команды КВН «Парни из Баку» Джабир Иманов
Вчера в 18:48
Умер именитый португальский актер Луис Альберто
Вчера в 17:17
На 82-м году жизни умерла заслуженная артистка России Вероника Березнякова
Вчера в 16:51
Переехала в деревню, набрала вес, болела: тренер рассказал о жизни умершей боксерши Синецкой
Вчера в 15:21
В возрасте 88 лет скончался известный британский поэт и драматург Тони Харрисон
Вчера в 13:06
Сотрудничала с Римасом Туминасом: умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева
Вчера в 12:14
Оторвался тромб: самая титулованная 47-летняя боксерша Ирина Синецкая умерла во сне
Вчера в 11:01
Гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли под аплодисменты толпы и крики «спасибо»
28 сентября, 18:08
Проверьте совместимость имен в вашей паре
Женские имена
Мужские имена
Проверить