«Мама, обрати внимание на него»: Ирина Пегова рассказала, как дочь выбирает ей женихов

Какой путь выберет в будущем дочь, актриса пока не знает, но рада, что, по ее словам, Таня не зубрилка. «Она миллион предпочтений уже сменила — от ветеринара до артистки цирка и юриста. Из последнего — маркетолог. Я даже не знаю толком, чем они занимаются», - рассказала Ирина Пегова в интервью изданию Wday.ru. Но сама актриса уверена, что дочь пойдет по ее стопам.

На вопрос, почему актриса до сих пор одинока, она отвечает, что ей приходится много работать, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и ребенку. «Если бы я полностью занималась дочкой, то у нас не было бы денег ни на что. Тем более, живем мы в Москве», — говорит она.

С дочерью у актрисы доверительные отношения: они делятся секретами и даже обсуждают мальчиков. Однако девочка не скрывает, что хочет, чтобы мама вышла опять замуж.