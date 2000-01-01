Условия использования

Условия использования определяют условия, на которых Компания предоставляет Сервис.

  1. Термины

    1. Компания — юридическое лицо, предоставляющее Пользователям Сервис. Наименование Компании размещено на Ресурсе.
    2. Ресурс — сайт, программное обеспечение и/или иной интернет-ресурс Компании.
    3. Сервис — функционал Ресурса, предоставляемый Компанией, в том числе предоставление доступа к Ресурсу или его части, Контенту и иным материалам.
    4. Пользователь — физическое лицо, использующее Сервис.
    5. Профиль — учетная запись Пользователя в Сервисе, созданная им посредством Регистрации.
    6. Регистрация — первичное внесение Пользователем информации о Пользователе в Сервис (в том числе посредством предоставления сведений из аккаунта стороннего сервиса), после которого у Пользователя создается Профиль и появляется возможность использовать соответствующий Сервис.
    7. Авторизация — внесение зарегистрированным Пользователем информации в Сервис (в том числе посредством предоставления сведений из аккаунта стороннего сервиса), необходимой для получения доступа к соответствующему Сервису.
    8. Контент — дизайн, графика, изображения, фотографии, тексты, статьи, видео, музыка, песни, программное обеспечение, базы данных, товарные знаки, логотипы, любые иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные или размещаемые на Ресурсе.
    9. Условия — настоящие Условия использования, являющиеся соглашением между Компанией и Пользователем и устанавливающие права и обязанности по использованию Сервиса.
    10. Правила применения рекомендательных технологий — неотъемлемая часть Условий, определяющая общие условия и правила применения информационных технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям Пользователей.
    11. Политика конфиденциальности — документ, определяющий политику Компании в отношении обработки данных Пользователей при использовании ими Сервиса, а также содержащий сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Пользователей.
    12. Документы — совместно Условия, Условия и Политика конфиденциальности, а также пользовательские соглашения отдельных Сервисов и иные документы, регулирующие отношения между Компанией и Пользователем по предоставлению и использованию Сервиса, размещенные на Ресурсе.

  2. Действие условий

    1. Условия заключаются в соответствии с нормами законодательства РФ, регулирующими принятие публичной оферты конклюдентными действиями. Условия считаются заключенными с момента их принятия Пользователем. Использование Сервиса (включая осуществление доступа к Ресурсу, Регистрацию, Авторизацию) означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял Условия. Условия обязательны для исполнения Пользователем и Компанией с момента их заключения. Если Пользователь не согласен с Условиями, он не вправе использовать Сервис, в том числе осуществлять доступ к Ресурсу.
    2. Условия могут быть изменены Компанией. Измененные Условия размещаются на Ресурсе. Используя Сервис, в том числе через Профиль, после изменения Условий, Пользователь принимает Условия полностью и безоговорочно в измененном виде.
    3. Для расторжения Условий Пользователю необходимо самостоятельно удалить Профиль и прекратить любое использование Сервиса, включая осуществление доступа к Ресурсу.

  3. Использование сервиса

    1. Необходимым и обязательным условием использования Сервиса является соблюдение Пользователем прав и законных интересов Компании, других Пользователей и иных третьих лиц, а также законодательства РФ.
    2. Условием предоставления Сервиса является наличие рекламы на Ресурсе, если иное не предусмотрено Документами в отношении отдельного Сервиса. Пользователь осознает и соглашается, что Ресурс может содержать рекламу. При этом Пользователь не вправе размещать на Ресурсе рекламу и ссылки на рекламу, если иное не предусмотрено пользовательским соглашением отдельного Сервиса.
    3. Сервис предназначен для личного некоммерческого использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено Документами в отношении отдельного Сервиса.
    4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершаемые им на Ресурсе, за нарушение законодательства РФ, Условий и иных Документов. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Сервиса.
    5. Сервис предоставляется «как есть». Компания не гарантирует, что Сервис и результат его использования будет удовлетворять ожиданиям Пользователя. Пользователь принимает все последствия и самостоятельно несёт все возможные риски, связанные с использованием Сервиса.

    6. Для предоставления отдельных Сервисов необходимы:

      • направление Пользователю сервисных сообщений;
      • применение рекомендательных технологий. Такие технологии применяются на Ресурсе в соответствии с Правилами применения рекомендательных технологий;
      • обработка данных Пользователей. Такая обработка осуществляется в соответствии с условиями Политики конфиденциальности. В случае, если Пользователь предоставляет Компании данные третьих лиц, он гарантирует Компании наличие правового основания на их обработку в соответствии с условиями применимых Документов, а также уведомление таких лиц о соответствующей обработке Компанией и иными указанными в Документах лицами.

    7. При использовании Пользователем соответствующего Сервиса для исполнения Условий необходима обработка Компанией данных Пользователя, включая их предоставление третьим лицам для последующей обработки в рамках следующих процессов:

      • для сопровождения деятельности Компании провайдером услуг (ООО «РИХ», ООО «БРИ», ООО «Рамблер ДС» по поручению Компании);
      • для персонализации предложений ООО «РА «Индекс 20» (с последующим предоставлением ПАО Сбербанк (Банк), ООО «Облачные технологии», ООО «Яндекс»).
    8. Для предоставления Сервисов на Ресурсе используются cookies (небольшие фрагменты данных о прошлых посещениях). Cookies необходимы в том числе для обеспечения функционирования Сервиса; персонализации Контента и иных предложений; проведения статистических и иных исследований использования Сервиса. Пользователь может просмотреть срок действия cookies, а также запретить их сохранение в настройках своего браузера. Сookies обрабатываются в том числе с использованием сервисов веб-аналитики, в частности, Статистика от SberAds, Яндекс.Метрика, Рейтинг Mail.ru, LiveInternet, Mediascope.
    9. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить их обработку для исполнения Условий (или иных соглашений между Компании и Пользователем) или на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

  4. Профиль пользователя

    1. Ресурс может содержать Сервисы, которые становятся доступными Пользователю после Регистрации и Авторизации.

    2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные через его Профиль, а также заверяет и гарантирует Компании, что предоставляет действительные и актуальные сведения о себе, не являющиеся сведениями третьих лиц. Любые действия, совершенные через Профиль, считаются совершенными Пользователем. Поэтому Пользователь обязуется:

      • следить за конфиденциальностью и безопасностью учетных данных и данных, содержащихся в Профиле;
      • не передавать учетные данные третьим лицам;
      • незамедлительно уведомить Компанию о несанкционированном доступе в Профиль;
      • незамедлительно изменить учетные данные при наличии оснований считать, что их конфиденциальность может быть нарушена;
      • указывать в Профиле действительные сведения о себе, самостоятельно и своевременно их актуализировать;
      • подтвердить номер телефона в Профиле.
    3. Использование Профиля осуществляется посредством сервиса Сбер ID. Лицом, предоставляющим сервис Сбер ID, является Банк. Правила использования сервиса Сбер ID определяются Банком и размещаются на ресурсе Банка. Все вопросы, связанные с использованием сервиса Сбер ID, разрешаются Пользователем с Банком своими силами и за свой счет без участия Компании.

    4. Условия удаления Профиля:

      1. Пользователь вправе в любое время самостоятельно удалить Профиль и данные Пользователя, используя интерфейс удаления Профиля.
      2. Компания вправе удалить Профиль в случае нарушения Пользователем требований законодательства РФ и/или Документов.
      3. После удаления Профиля некоторые Сервисы могут быть недоступны для использования.

  5. Иное

    1. Отношения Компании и Пользователя, в том числе предусмотренные Условиями, регулируются законодательством РФ.
    2. Пользователь соглашается, что Компания вправе передать все свои права и обязанности по Документам, в том числе Условиям, другому лицу (например, при продаже Ресурса или иных изменениях).
    3. Все споры, возникающие из Условий и/или связанные с Ресурсом и Контентом, могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня направления первой претензии. Если спор не урегулирован в досудебном порядке согласно настоящему пункту, он может быть передан на разрешение суда по месту нахождения Компании.
    4. По настоящим Условиям Компания предоставляет Сервис безвозмездно, поэтому нормы о защите прав потребителей не применяются.
    5. Юридически значимые сообщения в адрес Компании направляются по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1.

Редакция от 18 сентября 2025