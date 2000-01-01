Условия использования

Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные через его Профиль, а также заверяет и гарантирует Компании, что предоставляет действительные и актуальные сведения о себе, не являющиеся сведениями третьих лиц. Любые действия, совершенные через Профиль, считаются совершенными Пользователем. Поэтому Пользователь обязуется:

следить за конфиденциальностью и безопасностью учетных данных и данных, содержащихся в Профиле;

не передавать учетные данные третьим лицам;

незамедлительно уведомить Компанию о несанкционированном доступе в Профиль;

незамедлительно изменить учетные данные при наличии оснований считать, что их конфиденциальность может быть нарушена;

указывать в Профиле действительные сведения о себе, самостоятельно и своевременно их актуализировать;

подтвердить номер телефона в Профиле.