Политика конфиденциальности определяет политику Компании в отношении обработки Данных Пользователей при использовании ими Сервиса, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Пользователей.
В указанной цели Компания обрабатывает следующие Данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; номер телефона; адрес электронной почты; сведения, собираемые посредством метрических программ; сведения о пользовательском устройстве; cookies, идентификатор пользователя, данные об использовании ресурса; сетевой адрес; аккаунт стороннего сервиса.
3.3. Компания обязуется обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных Пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.
3.4. Для предоставления соответствующего Сервиса Пользователю Компания при наличии правового основания может осуществлять передачу (предоставление, доступ) Данных для их последующей обработки провайдерам услуг и партнёрам, указанным в соответствующих документах Компании, размещённых на Ресурсе.
Компания обеспечивает безопасность персональных данных Пользователей посредством реализации правовых, организационных и технических мер..
Правовые меры, принимаемые Компанией, включают:
Организационные меры, принимаемые Компанией, включают:
Технические меры, принимаемые Компанией, включают:
Редакция от 12 сентября 2025