Политика конфиденциальности

Цель и условия обработки

Компания обрабатывает Данные с целью предоставления Сервиса, включая: обеспечение функционирования Сервиса;

улучшение качества и удобства использования Сервиса;

создание и развитие существующих и новых продуктов Компании и ее партнеров;

персонализация контента и иных предложений;

получение Пользователем сообщений;

продвижение Ресурсов, продуктов и/или услуг Компании и ее партнеров;

прием обращений Пользователей и предоставление ответов на указанные обращения;

проведение статистических и иных исследований использования Сервиса. В указанной цели Компания обрабатывает следующие Данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; номер телефона; адрес электронной почты; сведения, собираемые посредством метрических программ; сведения о пользовательском устройстве; cookies, идентификатор пользователя, данные об использовании ресурса; сетевой адрес; аккаунт стороннего сервиса. Для цели, указанной в п. 3.1. Политики, применимы следующие условия обработки: Компанией не обрабатываются биометрические и специальные категории персональных данных Пользователей. Обрабатываемые Компанией персональные данные относятся к иным категориям персональных данных. Перечень действий с Данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут быть осуществлены как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Срок обработки и хранения Данных: до достижения цели обработки, до истечения срока действия согласия или до отзыва согласия (если отсутствуют иные основания для обработки таких Данных), в зависимости от того, какое событие наступило раньше.

3.3. Компания обязуется обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных Пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

3.4. Для предоставления соответствующего Сервиса Пользователю Компания при наличии правового основания может осуществлять передачу (предоставление, доступ) Данных для их последующей обработки провайдерам услуг и партнёрам, указанным в соответствующих документах Компании, размещённых на Ресурсе.