Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности определяет политику Компании в отношении обработки Данных Пользователей при использовании ими Сервиса, а также содержит сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Пользователей.

  1. Термины

    1. Компания — юридическое лицо, предоставляющее Пользователям Сервис. Наименование Компании размещено на Ресурсе.
    2. Ресурс — сайт, программное обеспечение и/или иной интернет-ресурс Компании.
    3. Сервис — функционал Ресурса, предоставляемый Компанией, в том числе предоставление доступа к Ресурсу или его части, Контенту и иным материалам.
    4. Пользователь — физическое лицо, использующее Сервис.
    5. Данные — персональные данные Пользователя, а также иная пользовательская информация.

  2. Действие политики

    1. Используя Сервис (включая осуществление доступа к Ресурсу, Регистрацию, Авторизацию), Пользователь соглашается с условиями обработки Данных Компанией, описанными в настоящей Политике конфиденциальности (Политика). В случае несогласия Пользователя с такими условиями, использование Сервиса, в том числе осуществление доступа к Ресурсу, должно быть прекращено.
    2. Политика может быть изменена Компанией. Измененная Политика размещается на Ресурсе. Используя Сервис после изменения Политики, Пользователь соглашается с измененными условиями обработки Данных.

  3. Цель и условия обработки

    1. Компания обрабатывает Данные с целью предоставления Сервиса, включая:
      • обеспечение функционирования Сервиса;
      • улучшение качества и удобства использования Сервиса;
      • создание и развитие существующих и новых продуктов Компании и ее партнеров;
      • персонализация контента и иных предложений;
      • получение Пользователем сообщений;
      • продвижение Ресурсов, продуктов и/или услуг Компании и ее партнеров;
      • прием обращений Пользователей и предоставление ответов на указанные обращения;
      • проведение статистических и иных исследований использования Сервиса.

      2. В указанной цели Компания обрабатывает следующие Данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; номер телефона; адрес электронной почты; сведения, собираемые посредством метрических программ; сведения о пользовательском устройстве; cookies, идентификатор пользователя, данные об использовании ресурса; сетевой адрес; аккаунт стороннего сервиса.

    2. Для цели, указанной в п. 3.1. Политики, применимы следующие условия обработки:
      1. Компанией не обрабатываются биометрические и специальные категории персональных данных Пользователей. Обрабатываемые Компанией персональные данные относятся к иным категориям персональных данных.
      2. Перечень действий с Данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Указанные действия могут быть осуществлены как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
      3. Срок обработки и хранения Данных: до достижения цели обработки, до истечения срока действия согласия или до отзыва согласия (если отсутствуют иные основания для обработки таких Данных), в зависимости от того, какое событие наступило раньше.

    3.3. Компания обязуется обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных Пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

    3.4. Для предоставления соответствующего Сервиса Пользователю Компания при наличии правового основания может осуществлять передачу (предоставление, доступ) Данных для их последующей обработки провайдерам услуг и партнёрам, указанным в соответствующих документах Компании, размещённых на Ресурсе.

  4. Основания обработки

    1. Правовыми основаниями обработки Данных Компанией являются в том числе:
      • согласие Пользователя;
      • исполнение, а также заключение Условий использования или иных соглашений с Пользователем;
      • осуществление прав и законных интересов Компании или третьих лиц, если при этом не нарушаются права и свободы Пользователя;
      • обработка в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания Данных;;
      • необходимость обработки для достижения целей, предусмотренных законом, а также выполнение обязанностей, возложенных на Компанию законодательством.

  5. Права пользователя

    1. Пользователь вправе:
      • получать информацию, касающуюся обработки своих Данных;
      • требовать от Компании уточнения его Данных, их блокирования или уничтожения в случае, если они неполные, устаревшие, неточные, незаконно полученные или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
      • отозвать согласие на обработку своих Данных, направив Компании заявление

  6. Условия использования cookies

    1. Для исполнения Условий использования и в рамках цели, указанной в п. 3.1. Политики, Компания осуществляет обработку сookies в том числе для обеспечения функционирования Сервиса; персонализации Контента и иных предложений; проведения статистических и иных исследований использования Сервиса. Пользователь может просмотреть срок действия cookies, а также запретить их сохранение в настройках своего браузера.
    2. Сookies и иные сведения могут обрабатываться в том числе с использованием метрических программ, в частности, Статистика от SberAds, Яндекс.Метрика, Рейтинг Mail.ru, LiveInternet, Mediascope.

  7. Порядок уничтожения

    1. В отношении Данных, обрабатываемых Компанией в указанной в п. 3.1. Политики цели, действует единый порядок их уничтожения в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Компании.
    2. Данные подлежат уничтожению Компанией, в частности, если достигнута цель обработки или Пользователем отозвано согласие на их обработку (и отсутствуют иные основания для обработки таких Данных), либо выявлен факт их неправомерной обработки.
    3. В случае достижения цели обработки Данных Компания прекращает их обработку и уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку его Данных, Компания прекращает их обработку и в случае, если сохранение Данных более не требуется для цели обработки, уничтожает их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.
    4. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, осуществляемой Компанией, Компания в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты этого выявления, прекращает такую обработку. В случае, если обеспечить правомерность такой обработки невозможно, Компания в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки, уничтожает такие Данные. При этом Компания уведомляет Пользователя об устранении допущенных нарушений или об уничтожении Данных.

  8. Сведения о реализуемых требованиях к защите

    1. Компания обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Пользователей.

    2. Компания обеспечивает безопасность персональных данных Пользователей посредством реализации правовых, организационных и технических мер..

      1. Правовые меры, принимаемые Компанией, включают:

        • издание Компанией документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства РФ, устранение последствий таких нарушений.

      2. Организационные меры, принимаемые Компанией, включают:

        • обеспечение неограниченного доступа к Политике, к сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;
        • осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (Закон) и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, политике Компании в отношении обработки персональных данных, локальным актам Компании;
        • оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Закона, соотношение указанного вреда и принимаемых Компанией мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Законом;
        • ознакомление работников Компании, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства РФ о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику Компании в отношении обработки персональных данных, локальными актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников;
        • назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных;
        • назначение лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных (ИСПДн);
        • утверждение руководителем Компании документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей;
        • обеспечение сохранности носителей персональных данных;
        • учет машинных носителей персональных данных;
        • определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн;
        • организация контролируемой зоны, в пределах которой постоянно размещаются стационарные технические средства, обрабатывающие информацию, и средства защиты информации, а также средства обеспечения функционирования;
        • организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена ИСПДн, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения.

      3. Технические меры, принимаемые Компанией, включают:

        • использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законодательства РФ в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз;
        • оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ИСПДн;
        • установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в ИСПДн, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в ИСПДн;
        • обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер, в том числе мер по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на ИСПДн и по реагированию на компьютерные инциденты в них;
        • восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
        • контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности ИСПДн.

  9. Иное

    1. Пользователь несет ответственность за правомерность предоставления, актуальность и достоверность данных Пользователя и иных лиц, которые Пользователь предоставляет Компании.
    2. Компания рассматривает обращения, связанные с Политикой, включая запросы Пользователей относительно использования их Данных по адресу: 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1.

Редакция от 12 сентября 2025