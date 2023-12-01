Правила применения рекомендательных технологий

Вступили в силу 01.12.2023

На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской ФедерацииНастоящие правила применения рекомендательных технологий (Правила) определяют общие условия и правила применения информационных технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям Пользователей (далее — «Рекомендательные технологии»).Правила являются неотъемлемой частью Условий использования Ресурса.