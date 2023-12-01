Правила применения рекомендательных технологий

Вступили в силу 01.12.2023

На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской ФедерацииНастоящие правила применения рекомендательных технологий (Правила) определяют общие условия и правила применения информационных технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям Пользователей (далее — «Рекомендательные технологии»).Правила являются неотъемлемой частью Условий использования Ресурса.
  1. Для функционирования Рекомендательных технологий используются следующие виды сведений, относящиеся к предпочтениям Пользователей и источники их получения:
    1. Для работы Рекомендательных технологий используются данные, предоставляемые Пользователем в результате использования браузера или мобильного приложения, запускаемого на устройстве Пользователя и взаимодействующего с Ресурсом.
    2. Каждому Пользователю присваивается случайный идентификатор Пользователя, который представляет собой набор букв, цифр и специальных символов.
    3. В совокупности с идентификатором Пользователя используются следующие данные о взаимодействиях Пользователя с Ресурсом, такие как:
      • данные о просмотрах страниц и материалов Ресурса;
      • данные о просмотрах анонсов материалов Ресурса;
      • данные о кликах на анонсы материалов Ресурса.
  2. Данные о взаимодействиях Пользователя с Ресурсом используются для выявления закономерностей и паттернов предпочтений Пользователя на основе методов коллаборативной фильтрации и машинного обучения.
  3. На основе выявленных закономерностей и паттернов предпочтений Пользователя формируются рекомендации в виде списка дополнительных материалов на Ресурсе с которыми Пользователь еще не взаимодействовал.
  4. Адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений по вопросам применения рекомендательных технологий: info@passion.ru