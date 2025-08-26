Мистика

«Это Булгаков»: на афтепати фильма «Мастер и Маргарита» произошло неожиданное ЧП
24.01.2024
«Сплошные знаки»: какие мистические способности есть у Ирины Понаровской
31.10.2023
Москвичка пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове
14.09.2023
Такого не было никогда: в съемках нового фильма Ольги Погодиной были замешаны высшие силы
06.09.2023
«Режиссеру прокололи колесо, оператор попал в аварию»: Андрей Соколов о злом роке в кино
16.03.2023
Бывшая жена покойного Грачевского рассказала о странных событиях во время съемок «Ералаша»
16.03.2023
«Это только начало»: повторные землетрясения в Турции еще возможны
07.02.2023
«Рука немеет и отнимается»: Евгения Миронова подкосило из-за мистики
28.01.2023
