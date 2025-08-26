Ещё
Мистика
Актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев предчувствовал свою смерть
26.08.2025
«Мама дорогая, меня вогнало в тоску»:
Лариса Гузеева предчувствовала гибель Юрия Бутусова
11.08.2025
В смерти актера Ивана Краско нашли мистические совпадения
10.08.2025
«Я имею дар изгнания бесов»: Авраам Руссо рассказал о необычных способностях
30.07.2025
Многие считают Аннабель одержимой: исследователь паранормальных явлений умер во время тура с мистической куклой
16.07.2025
«Что-то не пускает на его могилу»: в окружении Пьера Нарцисса рассказали о мистике после смерти певца
21.06.2025
«Не мистическое место, а сговор против страховых компаний»: моряк раскрыл тайну Бермудского треугольника
21.10.2024
«Она испугалась»: отец Жанны Фриске рассказал о мистике в смерти певицы
08.07.2024
«Предвестник несчастья»: перед смертью Егора Зайцева в его особняке происходили необъяснимые события
23.06.2024
«Счастлива, что я — ведьма»: актриса Анна Ковальчук рассказала о проклятии «Мастера и Маргариты»
06.05.2024
«Это все равно что потерять свой дом»: Ирина Понаровская заявила о мистике в теракте в «Крокус Сити Холле»
26.03.2024
«Мы как-то с ним договорились»: Светлана Бондарчук рассказала о жизни с потусторонним духом
04.03.2024
«Это Булгаков»: на афтепати фильма «Мастер и Маргарита» произошло неожиданное ЧП
24.01.2024
«Сплошные знаки»: какие мистические способности есть у Ирины Понаровской
31.10.2023
Москвичка пыталась утопить семилетнюю дочь в ванне из-за голосов в голове
14.09.2023
Такого не было никогда: в съемках нового фильма Ольги Погодиной были замешаны высшие силы
06.09.2023
«Режиссеру прокололи колесо, оператор попал в аварию»: Андрей Соколов о злом роке в кино
16.03.2023
Бывшая жена покойного Грачевского рассказала о странных событиях во время съемок «Ералаша»
16.03.2023
«Это только начало»: повторные землетрясения в Турции еще возможны
07.02.2023
«Рука немеет и отнимается»: Евгения Миронова подкосило из-за мистики
28.01.2023
