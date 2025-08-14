Ещё
Наш шоубиз
Люди такие
Эксклюзивы
Сплетничаем
Войти
Ожирение
«Человек сам делает свой выбор»:
чем рискует актриса Юлия Сулес, отказавшаяся худеть ради карьеры
14.08.2025
Турецкий блогер в жанре «мукбанг» умер в 24 года из-за ожирения и пролежней
18.03.2025
Старается избежать йо-йо эффекта: почему худеющая на «Оземпике» Анна Семенович избавилась всего от 7 кг
12.02.2025
Надежда Ангарская рассказала о риске опасного заболевания из-за лишнего веса
12.02.2025
Отказалась от строгих диет: как Надежда Ангарская смогла похудеть на 30 кг ради беременности
03.02.2025
«Не мои фото»: поразившим публику стройной фигурой на выставке Никаса Сафронова оказался не Лука Затравкин
04.09.2024
«Ожирение – не эстетическая проблема»: как 34-летний сын Никаса Сафронова похудел на 76 кг
02.09.2024
«Никакого отношения к весу не имеют»: Елена Малышева высмеяла нейропсихолога на конференции по ожирению
23.08.2024
Для госпитализации отпиливали решетки на окнах: 300-килограммовый россиянин умер в больнице
19.04.2024
«10 лет назад я его видела последний раз»: соседка рассказала о жизни 400-килограммового москвича
11.04.2024
Как умирал Василий Уткин: раскрыты подробности последних дней жизни комментатора
20.03.2024
Откормили местные жители: в Югре толстенькая собака по кличке Балабака поправилась почти до 50 кг
26.01.2024
Почему вес возвращается после диеты: психолог назвала главные ошибки худеющих
17.11.2023
Уменьшить желудок и похудеть: кому показана операция и может ли вес вернуться
10.11.2023
Не может ходить из-за боли: на улицах Нижнего Новгорода нашли пса весом в 100 кг
30.10.2023
Mash: 51-летнему комментатору Василию Уткину диагностировали атеросклероз
26.10.2023
Когда диета и спорт бессильны: как похудеть при сильном ожирении
24.09.2023
59-летняя певица Лолита заподозрила у себя ожирение
22.08.2023
Вдовец предстанет перед судом за то, что довел своих детей до ожирения
18.08.2023
Мать убила 16-летнюю дочь-инвалида, раскормив ее до ожирения
20.12.2022
Первая
1
Последняя