Ожирение

Почему вес возвращается после диеты: психолог назвала главные ошибки худеющих
17.11.2023
Уменьшить желудок и похудеть: кому показана операция и может ли вес вернуться
10.11.2023
Не может ходить из-за боли: на улицах Нижнего Новгорода нашли пса весом в 100 кг
30.10.2023
Mash: 51-летнему комментатору Василию Уткину диагностировали атеросклероз
26.10.2023
Когда диета и спорт бессильны: как похудеть при сильном ожирении
24.09.2023
59-летняя певица Лолита заподозрила у себя ожирение
22.08.2023
Вдовец предстанет перед судом за то, что довел своих детей до ожирения
18.08.2023
Мать убила 16-летнюю дочь-инвалида, раскормив ее до ожирения
20.12.2022
