Опубликовано 25 мая 2018, 09:37
Идеальное тело и ничего лишнего: 28-летняя дочь Успенской показала очень откровенные фото
Единственная дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина живет за границей и много путешествует. Недавно она побывала в Коста-Рике и приняла участие в горячей фотосессии.
Дочь Любови Успенской Татьяна не пошла по стопам знаменитой матери. Девушка пробует свои силы в изобразительном искусстве. Она пишет картины, создает уникальные авторские вещи и часто выкладывает в свой микроблог яркие кадры.
Последняя фотосессия Плаксиной в Коста-Рике получилась очень откровенной — Татьяна решила полностью раздеться перед объективом фотографа и позировать в воде.
Впрочем, через некоторое время красавица удалила снимок, хотя не тут-то было — в Интернете сохранилось все. Пользователи активно обсуждают это фото, отмечая, что Татьяна обладает прекрасной фигурой и очень похожа на маму.
Фото: Instagram