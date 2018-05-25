Идеальное тело и ничего лишнего: 28-летняя дочь Успенской показала очень откровенные фото

Дочь Любови Успенской Татьяна не пошла по стопам знаменитой матери. Девушка пробует свои силы в изобразительном искусстве. Она пишет картины, создает уникальные авторские вещи и часто выкладывает в свой микроблог яркие кадры.

Последняя фотосессия Плаксиной в Коста-Рике получилась очень откровенной — Татьяна решила полностью раздеться перед объективом фотографа и позировать в воде.