Реинкарнация существует: внешность внучки Олега Табакова и Марины Зудиной поразила публику

Накануне экс-возлюбленная сына народного артиста СССР Олега Табакова, актриса Софья Синицына, поделилась в личном блоге фото трехлетней дочери Мии от Павла Табакова. Новый снимок удивил поклонников художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова, отметивших невероятное сходство девочки со знаменитым дедушкой.

«Ну вот. А вы говорили, нет реинкарнации», — подписала публикацию Софья Синицына.

Поклонники Олега Табакова обратили внимание на то, что Мия выглядит копией актера. Пользователей Сети поразило, что у девочки и артиста даже одинаковая мимика.

Напомним, внучка Олега Табакова Мия родилась в 2020 году, спустя два года после смерти актера. Около года родственники не раскрывали новость о пополнении в семье. О рождении девочки стало известно, когда в Сети появились кадры с крестин. Тогда же радостную новость подтвердила супруга Олега Табакова, актриса Марина Зудина.

«Чтобы избежать домыслов, так как многие интернет-издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев», — рассказывала артистка.

По словам жены Олега Табакова, в их семье принято не делиться подробностями личной жизни.

«Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами!» — заявляла Марина Зудина.

Несмотря на рождение ребенка, Павел Табаков и Софья Синицына расстались после двух лет отношений. Однако актер признавался, что заботится о дочери и старается проводить с ней все свободное время. Экс-возлюбленная звездного наследника также сохранила теплые отношения не только с актером, но и с его матерью.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в результате сердечного приступа, ему было 82 года.

Ранее сообщалось о том, что Павел Табаков встретился с экс-возлюбленной Софьей Синицыной на премьере нового сезона сериала «Беспринципные».