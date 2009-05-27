Опубликовано 27 мая 2009, 21:01
Никита Джигурда станет отцом в пятый раз
Российский актер Никита Джигурда снова готовится стать отцом. На этот раз кинозвезда надеется, что у него родится дочь.
Российский актер Никита Джигурда снова готовится стать отцом. На этот раз кинозвезда надеется, что у него родится дочь.
Полгода назад в семье актера Никиты Джигурды и его жены, фигуристки Марины Анисиной появился первый общий ребенок. У пары родился сын Мик-Анжель Кристи. Теперь стало известно, что Марина снова беременна.
Срок беременности фигуристки - 1,5 месяца, сообщает life.ru. Счастливый отец сам рассказал о том, что скоро снова станет отцом.
У Никиты Джигурды уже есть четверо сыновей, и на этот раз он очень хочет, чтобы у него родилась дочь.
Напомним, что Никита присутствовал на первых родах своей супруги Марины и даже записал появление малыша на свет на видеокамеру.
Фото с сайта peoples.ru.